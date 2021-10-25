أسامة سعد جال في سوق صيدا التجاري ودعا المواطنين للتحرك في مواجهة البؤس والانهيار

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جال الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد في سوق صيدا التجاري حيث التقى اصحاب المحال التجارية والعاملين والموظفين فيها وعددا من المواطنين، واستمع منهم عن احوالهم، بخاصة في ظل الازمات الكبرى على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن، بالاضافة الى الانقطاع شبه الدائم للكهرباء والتقنين في الاشتراكات وتردي الخدمات بشكل عام.



ووفق بيان لمكتب سعد، فقد عبر المواطنون عن" غضبهم من تلك الاوضاع التي لم تعد تحتمل".

واكد سعد ان "التغيير هو الحل من اجل الخلاص من المنظومة الحاكمة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه وهي عاجزة عن سلوك طريق الانقاذ، ومن اجل الوصول الى بناء الدولة المدنية القادرة والديمقراطية والعادلة التي تحترم مواطنيها وتؤمن لهم حقوقهم وتصون كرامتهم".