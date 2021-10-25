عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الأول 2021

الأخبار: الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات
الترسيم: نصرالله يعطّل الضغط الأميركي
اردوغان يطرد السفراء الغربيين من أنقرة: إملاءاتكم مرفوضة
الديار: ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية… كيف ضربت السياسة الإقتصاد؟
الإقتصاد في قبضة الحكومة ... والمصالح الخاصة تمنع أيّ إصلاحات
من قبرشمون الى الطيونة… طريق التعطيل واحد والتداعيات كارثية
نداء الوطن: بعبدا - عين التينة: تراشق "فوق الطاولة" وتحاصص تحتها
"قطب مخفيّة" في تحقيقات الطيّونة والحكومة تنتظر "التخريجة"!
اللواء: أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!
«المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون
البناء: الحكومة بانتظار القرار الاتهامي لبيطار… ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً / اشتباك «توتر عالٍ» بين حركة أمل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي / رعد: سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم /
الجمهورية: أسبوع البت بمصير الإنتخابات
النهار: فرنسا تحذّر والراعي وعودة يرسمان الخط الأحمر
l'orient le jour: L’empoignade Amal-CPL tend un peu plus la scène politique