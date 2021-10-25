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أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الأول 2021

25
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تسعى عواصم غربية وشرقية لتجميع معلومات كافية عن الأسباب التي دفعت بالرئيس التركي لقرار إبعاد سفراء عشر دول غربية في طليعتهم السفير الأميركي، وتساءلت عما إذا كان ذلك تعبيراً عن بداية يأس من مستقبل العلاقة بحلف الناتو ومقدمة لتموضع ثابت مع روسيا وإيران في سياسات المنطقة.


خفايا

قالت مصادر سياسية إن جبهة الدعم التي تم تصنيعها للمسار القضائي الذي يقوده القاضي طارق بيطار قد أصيبت في الصميم مع موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الرافض للمثول أمام القضاء ثم بموقف بكركي المساند لموقف جعجع بوجه القضاء ما طعن بصدقية كل الحملة تحت عنوان “مهما علا شأنكم امتثلوا للطلب القضائي”.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقع مصدر سياسي ان يثور الخلاف حول نصاب الجلسة المطلوب لتطبيق المادة 57 من الدستور اللبناني وتحديد مفهوم الغالبية المطلقة المطلوبة لإصرار المجلس على قانون الانتخابات بين مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ومدى احتساب النواب المستقيلين لاحتساب هذه الغالبية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تبين أن عدة أطراف سياسية وحزبية غير متحمسة لإستعجال عودة مجلس الوزراء للإنعقاد، ولكن كل وفق حسابات وأجندات مختلفة عن الآخر!


غمز
تردد أن وزير يشغل حقيبة سيادية حساسة قدم قلمه لرئيس تيار حزبي قائلاً له : ضع التعيينات التي تريدها في الوزارة المرشح لها وأنا أوقع دون نقاش !!


لغز
ما زالت عودة قطب سياسي من الخارج موضوع تكهنات متناقضة في بعض الأوساط المعنية بمسار الإنتخابات النيابية المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه!

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