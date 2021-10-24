داوود رمال: حزب الله أُخذ في حادث الطيونة إلى مكان لا يريده من قبل ‎أمل و ‎القوات

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لفت الكاتب والصحافي داوود رمال في حديث صحافي ، الى "ان لم أتفاجأ بعدم تطرّق مجلس النواب لما حصل في ‎أحداث الطيونة المدبرة وكان من المنطق أن يتم البحث في هذه القضية والأمر يطرح علامات إستفهام، مشيرا الى ان من كان مسؤولًا عن آخر مجموعة إنحرفت ودخلت إلى "الزاروب".. و ‎حزب الله أُخذ إلى مكان لا يريده من قبل ‎حركة أمل و ‎القوات اللبنانية.

‏وشدد رمال على ان وصلت الأمور بالوزبر مرتضى أن يقول "نازل آخدو لعلي حسن خليل عالمنارة وخلي ابن مرا يوقفو!" ومحاضر ‎مجلس الوزراء تثبت ما حصل في الجلسة ولا أعتقد أن ‎حزب الله من أدبياته أخذ مواقف بهذه الطريقة، مؤكدا ان الإعلام التابع لـ ‎حركة أمل بات يستخدم عبارة "مجموعة مسلحة" في بياناته وليس "القوات اللبنانية"، وكشف ان ‎حزب الله لفت نظر حركة أمل ولكن تسمية ‎ القوات اللبنانية لم تبقى سوى 24 ساعة وهذا الأمر يحتاج تفسير.

‏واعتبر ان نفس المشهدية ستتكرر في ‎لبنان كتلك التي حصلت في ‎العراق، قوى مقاومة نظيفة تتحالف مع قوى فاسدة.. "والله يعين حزب الله في موضوع تركيب اللوائح".

‏واكد رمال ان ‎المجتمع الدولي لن يسلّم الطبقة السياسية الحالية "قرش"وسياسة الحصار ستستمر حتى نهاية العهد رغم أن التعاون والتنسيق واضح بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة".

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