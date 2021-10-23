ماذا عن رواتب القطاع العام في اجتماع المال والموازنة الأثنين؟

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تعقد لجنة المال والموازنة النيابية، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر الأثنين ٢٥ تشرين الأول الجاري، جلسة لها، في المجلس النيابي وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراح قوانين هي: ١-اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم.

٢- اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل المؤقت.

٣- إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمَحَافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩.