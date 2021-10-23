هكذا فقد النائب بيار بو عاصي أعصابه في القصيبة!!

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صدر عن هيئة القصيبة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

صودف ليل أمس الجمعة تواجد النائب بيار أبو عاصي في أحد مقاهي بلدة القصيبة بالتزامن مع وجود شبان من البلدة متعددي الإنتماءات الحزبية (تيار وطني حر ومستقلين) في المكان نفسه.

فبادر النائب للجلوس معهم بهدف النقاش، وتفاجأ بمستوى المعلومات والثقافة السياسية لدى هؤلاء الشبان وبمواجهته بالأدلة والوقائع مع التزامهم بأدبيات الحوار. وسرعان ما تحوّل النقاش إلى حفلة تدافع وشتائم توجه بها النائب بوعاصي للحضور متعرّضاً لأحدهم بالشخصي عدا عن محاولته شهر سلاحه.

إن هيئة القصيبة في التيار الوطني الحر تستنكر تصرّف النائب المذكور، وتثني على التزام الشبان بالأخلاق رغم ما حصل، وتدعو المواطنين للمقارنة بين النموذج السيء الذي تعبّر عنه شخصيات القوات، والنموذج الحضاري الذي يعكسه شباب التيار.

وتشكر الهيئة النائب بيار بو عاصي على تذكيره الدائم للمواطنين بالمدرسة التي ينتمي إليها، مدرسة الميليشيا وقمع الرأي الآخر متى لم يستطع المواجهة بالحجة والمنطق، ما يستدعي التساؤل عن نوع الدولة التي يدّعون الدعوة إليها في ظلّ هكذا ذهنية.