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عويدات يوضح: لم يصدر هكذا قرار واشارة مفوض الحكومة للاستماع الى رئيس حزب القوات موضوع متابعة

22
OCTOBER
2021
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صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوضيح التالي:
تناقلات وسائل الاعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما ان الامر غير صحيح..، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. انما اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية.

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