عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الأول 2021

الأخبار: الصفيحة إلى 360 ألفاً: سلامة يقطع الدولارات عن البنزين
في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي
واشنطن تعفي الغاز المصري من «قيصر» والقاهرة تستعجل الاتفاق
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!
الديار: صدمة شعبية امام ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع تتجه نحو الصعوبات الكبيرة
نداء الوطن: تنكة البنزين "تشفط" نصف الحد الأدنى للأجور... والحكومة تعود الأسبوع المقبل
مهمّة هوكشتاين: "نقل أفكار" على خط بيروت - تل أبيب
اللواء: لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!
هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة.. ومعاودة التدريس بين الوعود الحكومية وتشدد الروابط
البناء: صواريخ على قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية – العراقية… والبيت الأبيض سنعود للاتفاق / تفجير إرهابي في دمشق… أصابع الاتهام نحو تركيا بتشجيع أميركي – «إسرائيلي»… والقومي يدين / المبعوث الأميركي يستكشف فرص عودة المفاوضات… ورسالة تطمين حول الاستثناء من العقوبات /
الجمهورية: رسائل تحذير دولية... والداخل مربك
النهار: المحروقات تلهب الناس والشارع... والحكومة مشلولة
l'orient le jour: Quand Samir Geagea émerge en héros insoupçonné de la rue sunnite