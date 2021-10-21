الديار: ٩٧٪ من عائلات الزعماء غادروا لبنان ومعظمهم الى الدول الاوروبية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبقى «القهر الاكبر»، ما كشفته احصائية احدى المواقع المهتمة بالشأن الاجتماعي واظهرت ان ٩٧٪ من عائلات الرؤساء والزعماء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين وقادة الاجهزة العسكرية والمدراء العامين واصحاب المصارف ورجال الاعمال غادروا لبنان ومعظمهم الى فرنسا والدول الاوروبية وسجلوا اولادهم في افخم المدارس واستاجروا منازلا في ارقى هذه البلدان، حتى تتغير الاحوال في البلد كما ذكرت عقيلة احد المسؤولين لوكالة اجنبية بان «الحياة لم تعد تطاق في بيروت»، وهذا ما يؤكد ان الفقراء وحدهم يدفعون الثمن...