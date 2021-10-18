بري عرض مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مسار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد

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عرض رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثلا المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق محمود محي الدين، بحضور المستشار الاول للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري والمستشارة في الصندوق ميرا مرعي الوضعين المالي والاقتصادي، ومسار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، محي الدين غادر عين التينة دون الادلاء بتصريح.

وبحث الرئيس بري مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار اوضاع الدفاع المدني ومطالب المتطوعين.



وأشار خطار بعد اللقاء الى أن الزيارة هي لشكر رئيس المجلس على وقوفه الدائم إلى جانب عناصر ومتطوعي الدفاع المدني اللبناني وأيضا لوضعه بشؤون وشجون الدفاع المدني والصعوبات التي تواجهه في إنجاز مهامه لجهة النقص في العديد والعتاد والتجهيزات فضلاً عن أوضاع المتطوعين في ظل الظروف المالية والمعيشية الراهنة.

ولفت خطار الى أن الرئيس بري وعد بمتابعة كل هذه المطالب وتحديداً موضوع المتطوعين مع وزير المالية لجهة الإسراع بإنجاز هذا الملف.

وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري وكيل سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا فضيلة العلامة الشيخ علي بحسون.