living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر أمني للــtayyar.org: إطلاق النار أتى من عناصر حزبية من جهة واحدة معروفة، ونخشى وقوع أحداث يوم تشييع الضحايا

14
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد مصدر أمني للـtayyar.org أن الأحداث الدامية التي وقعت اليوم، بدأت بإطلاق نار من عناصر حزبية من جهة واحدة معروفة، لافتاً الى أن خلال الاجتماع الأمني الموسّع الذي عُقد اليوم في وزارة الداخلية تم التشديد على ضرورة ضبط الوضع وهذا ما حصل، خصوصاً أن القنص كان يأتي من على أسطح أبنية سكنية. وأكد المصدر الأمني أن كان هناك جرأة بإعطاء الأمر للاعتداء بالرصاص وإطلاق النار مباشرة في الرأس، ومع أن الأجواء كانت متشنّجة منذ الأمس الا أن أحداً لم يتوقع أن يحصل ما حصل. وقال المصدر:"صحيح أن الأجواء كانت متشنجة وكنا نتوقع تراشق بالحجارة أو إشعال إطارات أو حتى تضارب بالعصي لذلك كان الجيش منتشراً بكثافة في المنطقة، لكننا أبداً لم ننتظر إطلاق نار، ولم تكن هناك أي معطيات أو مؤشرات الى ذلك، وهذا بصريح العبارة يُسمّى جنون وانتحار".
ولم يُخفِ المصدر الأمني تخوفه من أي هزّة أمنية خلال تشييع الضحايا الذين سقطوا وقال:"علينا أخذ تدابير صارمة، وصارمة جدّاً لمنع حصول أي خلل أمني خلال تشييع الضحايا لئلا تتفلّت الأمور ويحصل ما لا تُحمد عقباه، لذلك من الضروري توحيد جهود القوى الأمنية والعسكرية وهذا ما يحصل عملياً على الأرض".
وفي الختام دعا المصدر الأمني الرفيع عبر موقعنا وسائل الاعلام الى توخي الدقة بنقل الأخبار المتعلقة بما جرى اليوم والا تكون مساهمة بمزيد من التجييش والتشنّج وكذلك دعا المرجعيات السياسية الى عدم استخدام لغة التحريض والطائفية ففي لعبة الشارع لا أحد يخرج رابحاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout