توصيات جديدة للجنة كورونا بشأن الجرعة الثالثة

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صدرت توصيات جديدة عن اللجنة الوطنية للقاح كورونا والمتعلقة بإعطاء الجرعة الثالثة، وجاء في التوصيات:



تمديد السلسلة الأولية:

توصي اللجنة الوطنية بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لجميع الأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم.

يمكن أن تكون الجرعة الثالثة لقاخا ممثلا لأول جرعتين او لقاح مختلف.

في هذه الفئة يمكن إعطاء الجرعة الثالثة بعد شهر واحد من الجرعة الثانية (مسونوفارم).

استكمال عملية التلقيح:

ينصح بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح للافراد الذين يعانون من ضعف المناعة ولديهم دليل على عدم الاستجابة لجرعلتين من اللقاح (عدم وجود أجسام مادة أو نية متخلفة من الأجسام المضادة ، أو التراجع السريع في المناعة).

يمكن إجراء اختيار المناعة (الأجسام المضادة) بعد شهر واحد من الجرعة الثالثة من اللقاح ولا ثبت غياب أو انخفاض المستوى المناعي يمكن إعطاء الجرعة الثالثة على الفور بعد ذلك.



وفي ما يلي نصّ التوصيات كاملاً: