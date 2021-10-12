الأبيض ناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشاريع دعم القطاع الصحي

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إستقبل وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الأبيض، في مكتبه في الوزارة، وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني، ومعه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا. وتم خلال الإجتماع عرض مشاريع لدعم القطاع الصحي اللبناني، لا سيما في كل من مستشفى رفيق الحريري وطرابلس الحكومي، اضافة الى مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما اطلع الوفد على خطط وزارة الصحة للمرحلة المقبلة.

وأكد الطرفان "التعاون الوثيق بين وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والدعم الذي يمكن أن تقدمه اللجنة للقطاع الصحي في لبنان".