أسرار الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر متابعة للمشهد الانتخابي في العراق ان يتبلور تحالف يضمّ تكتل الفتح ودولة القانون والنواب الأكراد يتولى تسمية رئيس الحكومة، ولم تستبعد ان يتفاوض التحالف مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لإعادة تسميته بشروط جديدة.



خفايا

قال ناشط مدني إنّ الجماعات المنظمة للتحرك الاحتجاجي بوجه زيارة وزير خارجية إيران الى لبنان تعرّضت لتأنيب غاضب من السفيرة الأميركية بفعل ضحالة المشاركة بعكس الوعود التحضيرية، وانّ السفيرة قالت إنّ مشتركي مولد واحد يتزوّد بالمازوت الإيراني أكبر من حشدكم…



نداء الوطن: خفايا

على رغم مرور شهر على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان لم يظهر بعد أنه سيتم الإتفاق على اختيار خلف له مع الإشارة إلى أن الشيخ علي الخطيب نائب الرئيس كان التقى الرئيس بري في 24 أيلول الماضي.

لاحظ متابعون أن النائب نهاد المشنوق يزايد حتى على "حزب الله" في الهجوم على القاضي البيطار في وقت لم يكن مضطراً لذلك.

بعد حادث حرق المازوت الإيراني في بلدة غريفة الشوفية ذكّر مراقبون بما كان حصل في بلدة شويا في حاصبيا ضد مسلحين من "حزب الله" بعد إطلاقهم راجمة صواريخ واعتبروا أن رد الفعل الشعبي يظهر حقيقة العلاقة على الأرض.



اللواء: أسرار

همس

تواجه دولة إقليمية مأزقاً في المفاوضات، يتعلق بغياب اللوبي داخل الإدارة أو قرب الإدارة الجديدة، والخطأ في مقاربة اتخاذ القرارات هناك..



غمز

لا يُخفي وزير محسوب على جهة فاعلة جدية العمل الحكومي، على الرغم من المخاوف والبطء باتخاذ القرارات..



لغز

قال خبير مالي من الصعوبة بمكان أن تدرس الحكومة إعادة النظر بتصحيح الأجور بالتزامن مع المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرفض هذا الخيار بقوة!..