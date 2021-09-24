أبي رميا بعد لقائه مولوي: انتخابات الانتشار نقلة نوعية لا يجوز التراجع عنها

A + A -

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه، النائبين نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، وتم البحث في شؤون بيروت الانمائية والخدماتية.



ثم عرض مولوي للاوضاع العامة مع النائب سيمون ابي رميا الذي دعا بعد اللقاء الى "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بموعدها"، لافتاً إلى أنّ "انتخابات الانتشار ترشحا واقتراعا تشكل نقلة نوعية ولا يجوز التراجع عنها".



وطالب أبي رميا بتعيين محافظ جبيل كسروان الفتوح "لتسهيل معاملات المواطنين الادارية، كما تأمين الامكانات اللوجستية لدوائر الاحوال الشخصية والقائمقامية في قضاء جبيل تسهيلاً لحاجات المواطنين".



كما التقى مولوي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.