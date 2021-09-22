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الديار: ميقاتي الى باريس

22
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اعلان لم يكن مفاجئا أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن قيامه يوم الخميس بزيارة عمل الى فرنسا حيث يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة. ووجدت مصادر مطلعة على حركة ميقاتي قراره بأن تكون باريس وجهته الاولى بعد تشكيل حكومته ونيلها الثقة امرا طبيعيا جدا باعتبار ان فرنسا لعبت الدور الابرز من خلال مبادرتها لسد الفراغ الحكومي، مرجحة ان يستغل ميقاتي الفرصة لشكرها وطلب استكمال مساعدتها في عملية نهوض لبنان. وقالت المصادر لـ «الديار» ان رئيس الحكومة سيتمنى على ماكرون ان يكون عراب هذه الحكومة وان يحاول فتح ابواب الخليج وبخاصة ابواب السعودية لها.

وسيؤدي سفر ميقاتي تلقائيا لتأجيل عقد اول جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة الى الاسبوع المقبل علما ان رئيسها وعدد من الوزراء ينكبون على التوقيع على المراسيم الموروثة من حكومة الرئيس حسان دياب باعتبارها حكومة تصريف اعمال وقد تُرك امر توقيعها للحكومة التي ستشكل. وشهد السراي الحكومي يوم أمس حركة ديبلوماسية لافتة فاستقبل ميقاتي سفراء فرنسا والولايات المتحدة والاردن.

الديار
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