عناوين الصحف ليوم الأحد 19 أيلول 2021

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النهار: لا فترة سماح للحكومة والتنقيب الحدودي استحقاق داهم

الديار: ثقة داخلية كبيرة لميقاتي الاثنين.. وثقة عربية مفقودة !

ضبط ٢٠ طن من نيترات الامونيوم في بدنايل... ازمة البنزين تتراجع منتصف الاسبوع

«اسرائيل» تنسف «اطار الاتفاق» وتُمهد لاعتداء جديد على لبنان !

االأنباء الكويتية: بري يدعو «الخارجية» للتحرك استدراكاً لاعتداء إسرائيلي على حقوق لبنان.. وجنبلاط: دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثروته النفطية

جلسة «الثقة» غداً.. وجهات عربية تمهل حكومة ميقاتي 3 أشهر لاختبار المسار



الوطن السورية: المقداد إلى نيويورك اليوم للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشرق الأوسط: استنفار سياسي لبناني لتعليق تنقيب إسرائيل عن الطاقة في مساحة بحرية متنازع عليها

بري يدعو وزارة الخارجية للتحرك... و«دينامية جديدة للمفاوضات» بعد نيل الحكومة الثقة