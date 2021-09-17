living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي: الخوف من أن تصبح أموال البنك الدولي رشاوى إنتخابية

17
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي عبر برنامج "نهاركم سعيد" على قناة ال بي سي أن الحكومة الجديدة كالحكومات السابقة ليس همها المواطن الذي لا يمكن أن يُلام على ردات فعله تجاه الأزمات التي يعاني منها بل اللوم يُلقى على الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلتنا إلى هنا.


وقال: "السؤال الأبرز أين هي الدولة؟"


وأضاف مخزومي: "تبادل الإتهامات بين أفرقاء هذه المنظومة الفاشلة أمر طبيعي وهذه الحكومة أتت لتحمي نفسها وليس لتنفيذ الإصلاحات وكذلك لشد العصب الطائفي قبل الإنتخابات النيابية أمر طبيعي.لم نلحظ في الحكومة الجديدة مبدأ المداورة في الوزارات ولن أمنح الثقة لهذه الحكومة."


وأشار مخزومي أن "الأموال التي سيحصل عليها لبنان من البنك الدولي قد تستعملها الطبقة الحاكمة كرشاوى إنتخابية والأمر نفسه ينطبق على البطاقة التمويلية. وأن العوامل التي أحاطت بتشكيل الحكومة تدفعنا إلى حجب الثقة عنها لكن إن قدّمت الحكومة مشاريع إنقاذية للتخفيف من أزمات اللبنانيين ومعاناتهم سأكون أول من يصوت مع هذه القوانين."


كما واضاف: "نتخوف من أن تصبح الأموال التي سيحصل عليها لبنان من البنك الدولي رشاوى إنتخابية بدل أن تُستَخدَم في مشاريع لمصلحة المواطن، والأمر نفسه ينطبق على البطاقة التمويلية. ونقف إلى جانب كل من يدعم بيروت الحبيبة ونرفض أن تخيم العتمة على العاصمة، ونأمل أن يوافق المجلس البلدي على مبادرتنا لإضاءة كورنيش المزرعة بالطاقة الشمسية."


وأردف: "مجلس النواب ارتأى أن يلغي مشروع النقل المشترك في بيروت والممول من البنك الدولي لاستعمال الأموال التي كانت مخصصة له للبطاقة التمويلية التي نعتبرها بطاقة إنتخابية. ونتمنى على الحكومة، إن كان لديها نية حقيقة للإصلاح والوقوف إلى جانب الناس، البدء بضبط ارتفاع الأسعار الجنوني وتشديد الرقابة على المحلات التجارية التي لا ترحم معاناة المواطن وتتحكم بقوته اليومي."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout