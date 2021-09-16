living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسلم وتسليم في وزارة الشؤون وحجار: سنعمل لتنفيذ مشروع البطاقة التمويلية

16
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق رمزي المشرفية وخلفه هيكتور حجار، في حضور رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، المدير العام للوزارة عبدالله أحمد ورؤساء المصالح والمديريات التابعة للوزارة. وسبق ذلك اجتماع بين حجار والمشرفية.


وقال المشرفية: "منذ كانون الثاني 2020 ولغاية اليوم، 19 شهرا ونصف شهر مرت علينا وعليكم وكأنها دهر. منذ تسلمي مهام هذه الوزارة، عشت وإياكم تحديات ضخمة. الطموح كان كبيرا، لكن الإمكانيات متواضعة، في ظل موازنة لوزارة الشؤون لا تتعدى 1.69 في المائة من مجمل الموازنة العامة للدولة، في وقت تجاوز عدد من يعانون الفقر المدقع الـ 60 في المائة من اللبنانيات واللبنانيين. لم نكن نملك قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها، ولا مؤشرات للدخل، ولا قاعدة بيانات للضرائب لتحديد الأسر الاكثر فقرا وفق مدخولها. ورغم كل التحديات، لم أقف مكتوف الايدي، وحاولت إطلاق شبكة أمان اجتماعي دائمة وليس موقتة، شبكة تخرج العائلات الاكثر ضعفا من دوامة الفقر. بذلت أقصى جهدي، لوضع الاسس لشبكة امان اجتماعي، توفر لكم العيش بكرامة، وتعزز صمودكم".

وشكر حجار سلفه على "الجهود التي قام بها خلال فترة توليه الوزارة في الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد".

وقال: "لقد عمل جاهدا منذ اليوم الاول من تعيين هذه الحكومة الجديدة لتحضير عملية التسليم والتسلم مع شرح وتوضيح لكل ما تم العمل عليه لغاية اليوم".

أضاف: "لن أطيل الحديث كثيرا، سأكتفي بإعلامكم بأننا سنسعى لتأمين، خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، شبكة أمان اقتصادي اجتماعي صحي يسمح للمواطنين العيش بكرامة. إن الناس بانتظار تطبيق مشروع البطاقة التمويلية بشفافية، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لوضعه حيز التنفيذ".

وتابع: "سأدعم برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين والاطفال ذوي الاحتياجات الاضافية والمدمنين وغيرهم، وللوصول الى هذه الاهداف سيتم التنسيق بين فريق عمل وزارة الشؤون والمؤسسات والوزارات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمجتمع المدني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout