كيف برّر وزيرا الثقافة والعدل ما حصل بينهما من نقاش في جلسة صوغ البيان الوزاري؟

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إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ظهر اليوم، وزير العدل القاضي هنري الخوري، في مكتبه بوزارة العدل.



وبعد اللقاء، صدر عن الوزيرين الخوري والمرتضى البيان التوضيحي المشترك الآتي:

" تحدث بعض وسائل الإعلام عن تصادم حصل بينهما خلال الجلسة المصغرة لصوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومية يوم أمس.

إن هذا الخبر غير دقيق، ويهم الوزيران أن يؤكدا أنهما لم ولن يتصادما طالما أن الهدف الذي يصبوان اليه هو المصلحة الوطنية العليا ولا شيء سواها، علما بأن النقاش إن حصل، يبقى في مطلق الأحوال مصدر غنى، تمهيدا لاجتراح ما من شأنه تحقيق هذه المصلحة، وهذا ما حصل وسوف يحصل في المستقبل تجسيدا لحالة التضامن الوزاري بأبهى حللها.

أما بالنسبة لعنوان الخبر "قاضي التيار...وقاضي أمل"، فهما يربآن بنفسيهما الرد على هكذا عنوان، فاقتضى التوضيح."