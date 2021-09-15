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تيار المستقبل دعا المناصرين بناء على توجيهات الرئيس الحريري الى الغاء أي تجمعات في الشارع

15
SEPTEMBER
2021
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صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي: يتوجه "تيار المستقبل" بكثير من التقدير والامتنان إلى مناصريه الذين لا يتركون مناسبة إلا ويعبرون فيها عن مدى محبتهم للرئيس سعد الحريري وغيرتهم عليه والتزامهم بمسيرته على رأس "تيار المستقبل"، وآخرها الدعوة الصادقة التي يوجهونها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتجمع أمام بيت الوسط، يوم الأحد المقبل، دعما له.

إن "تيار المستقبل" إذ يشكر جميع المناصرين على عاطفتهم ومحبتهم، يؤكد أن رسالة دعمهم الغالية وصلت إلى الرئيس سعد الحريري، وأن توجيهاته تدعوهم إلى إلغاء الدعوة، والالتزام بما تقتضيه المرحلة وظروفها الصعبة من ابتعاد عن أي تجمعات في الشارع، وتؤكد لهم أن بيت الوسط، الذي هو بيت كل واحد منهم، سيكون مفتوحا امام اللبنانيين، وكما عهدتموه دائما بيتا لكل المحبين والادباء والأوفياء لنهج ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لنعمل معا لأجل لبنان ونتواصل مع الاخوة والاخوات في كافة المناطق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة".

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