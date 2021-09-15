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الوزير نصّار يلتقي رئيس المطار الحسن: أولويّتي الوافدين إلى لبنان من لحظة وصولهم أرض المطار

15
SEPTEMBER
2021
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التقى وزير السياحة وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي ومدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن، الذي هنّأه بتوليه مهامه الجديدة في الوزارة، وتطرّقا إلى عدّة مواضيع، أبرزها:

تطبيق خطة تنظيم تاكسي المطار بالتنسيق مع الشرطة السياحية في المطار، وإعادة تفعيل مكتب السياحة للوافدين الى لبنان في مطار بيروت الدولي والاتفاق على انشاء كونتوار عند المغادرة لمواكبة المسافرين، وزيادة عدد موظفي وزارة السياحة في مكتب الوزارة في المطار لتفعيل وتحسين عملية استقبال الوافدين مما يعكس الصورة الايجابية للبلد، والعمل للحصول على اتفاقيات مع الشركة المشغلة للمطاعم في المطار، مما يساهم في نمو العملية التشغيلية للموارد البشرية التابعة لوزارة السياحة في المطار.

واتفق الوزير نصّار مع الحسن وذلك بالتزامن مع إيجاد حلول للنقاط المذكورة، على القيام بزيارة ميدانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة تطبيق ما ذكر.

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