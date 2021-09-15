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حمد حسن من الوزارة إلى..

15
SEPTEMBER
2021
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كشفت مصادر "مطلعة" على الحركة الانتخابية في منطقة بعلبك الهرمل أنّ "وزير الصحة السابق حمد حسن سيكون مرّشحا على لائحة حزب الله في محافظة بعلبك – الهرمل".

 

ولفتت المصادر إلى أنّ "أرصدة حسن ارتفعت شعبويا وحزبيا، حيث يرى فيه الحزب مرشحا مضمون فوزه في الانتخابات بعد الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قدمه في وزارة الصحة، والشعبيّة التي حصدها بين أبناء منطقته".



كما ترى المصادر أنّ "حسن يتمتع بجميع الصفات التي تؤهله لييصبح نائبا، فإلى جانب تحصيله العلمي (program OPD، في الجامعة الأميركية – بيروت، ماجستير في الصيدلة - من أكاديمية موسكو الطبية، دبلوم دراسات في العلوم المخبرية السريرية من أكاديمية موسكو الطبية، دكتوراه في العلوم البيولوجية الجزيئية - من معهد الأبحاث البيولوجية والبيئية - موسكو )، للرجل خبرة واسعة في غدارة الشان العام حيث كان عضوا لمجلس بلدية بعلبك منذ عام 2010 ورئيسا لبلدية بعلبك 2013 – 2016، ورئيس لاتحاد بلديات بعلبك عام 2019".

الديار
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