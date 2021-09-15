living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 أيلول 2021

15
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تبلغت جهات قيادية في التشكيلات العسكرية الكردية العاملة في شمال سورية تحت الرعاية الأميركية أنّ عليها الاستعداد لملاقاة العام المقبل دون وجود أميركي عسكري، وانّ حواراً عسكرياً أميركياً روسياً يجري لترتيبات نقل المسؤولية العسكرية في المنطقة للقوات الروسية…

خفايا

تقول الجهات التنفيذية لخطة توزيع المازوت الآتي بالسفن الإيرانية أنها باتت تملك معادلة لتسعير بدلات اشتراكات الكهرباء من المولدات التي ستحصل على حصص من هذه المادة، وتوقعت ان تقدّم عبر اتحاد بلديات الضاحية مثالاً يلمسه كلّ لبنان.

 

 


نداء الوطن: خفايا

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة بيع قسائم البنزين من قبل عناصر مختلف الأجهزة الأمنية حيث بلغ سعر قسيمة 20 ليتراً من البنزين مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية.

اعتبر مصدر ديبلوماسي ان ظاهرة ايلاء رؤساء محاكم الجنايات المناصب الوزارية والإدارية العليا تؤكد وجود خلل في النظام القضائي اللبناني يفضي الى اعتبار المواقع القضائية الجزائية بمثابة مواقع سياسية لا قضائية.

استعجلت دوائر وزارة الطاقة والمياه استصدار جدول تسعير المحروقات على اساس سعر السوق الا انها تريثت بذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على اساس سعر 8000 ليرة لبنانية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ترددت معلومات عن مسارعة مسؤول سابق بمغادرة لبنان إلى الخارج، في زيارة وصفت بالعائلية!


غمز
مرَّر أحد الوزراء المحسوبين على تيّار حاكم عدّة قرارات، قبل حزم حقائبه، ومغادرة الوزارة التي كان على رأسها..


لغز
فوجى لبنانيون عادوا من عاصمة ناهضة بالتذكير بالوضع الذي آل إليه الوضع في لبنان لجهة تسميته بـ«بنغلادش العرب»!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

دولة غربية ستدعم لبنان...

أكّدت مصادر على علاقة بإدارة دولة غربية أنّها ستدعم لبنان ما أن تلوح أولى المبادرات الإصلاحية.

 

هذا ما توقعه مسؤول كبير

توقّع مسؤول كبير أن تتوتر العلاقات قريباً بين وزير بارز وبعض أركان السلطة ما لم يُترك ليقوم بعمله وفق قناعاته.

 

موضوع تشكيل الحكومة

أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين لم يكن ممتناً للطريقة التي تمّت فيها معالجة موضوع تشكيل الحكومة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout