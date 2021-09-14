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دياب: سافرت إلى واشنطن لأرى ولدي اللذين يدرسان الطب هناك

14
SEPTEMBER
2021
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تواصلت صحيفة "السهم" مع رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب، مع شيوع خبر سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبيل جلسة إستجوابه المقررة في العشرين من الجاري، في ملف تفجير مرفإ بيروت.

وأكد دياب أنه توجه فعلا الى الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه كان أعلن في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه ينوي السفر "لرؤية ولديه هناك، حيث يتابعان دراسة الطب في جامعتين أميركيتين، وهو في شوق إليهما".

وقال إنه إتخذ قراره هذا لدى سؤاله عما سيقوم به فور تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح لصحيفة "السهم" من داخل الطائرة التي تقله أنه سيغادر مطار إسطنبول "متوجها إلى الولايات المتحدة"، وأفادنا بأنه سيبقى "خارج البلاد لحوالى أربعة أسابيع كي يتمكن من رؤية ولديه المتواجدين في ولايتين أميركيتين" على أن يعود على إثرها إلى لبنان.


وفي معلومات "السهم" أيضا أن زوجته الدكتورة نوار المولوي ما زالت في لبنان وتتابع عملها كأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت الـ LAU، وكذلك إبنته التي تعمل في مستشفى "سانت جود" لسرطان الطفال.

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