نقابة الممرضات والممرضين: لوضع القطاع التمريضي في سلم أولويات الحكومة

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هنأت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء على "تشكيل الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف صحية واقتصادية وحياتية صعبة ودقيقة"، معتبرة ان "المهمة التي أوكلت الى الحكومة صعبة ولكن ليست مستحيلة إذا توافرت الإرادة والنية للإصلاح والإنقاذ".

ولفتت إلى أن "قطاع التمريض الذي هو جزء أساسي ومحوري في القطاع الصحي، يتطلع الى دولة الرئيس ومعالي الوزراء بأمل كبير لإنقاذ المهنة من الواقع الخطير الذي وصلت إليه، وهذا متاح من خلال تخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي بدل حقوق السحب الخاصة للقطاع الصحي والتمريضي كأولوية على غيره من القطاعات، لأن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه لاحقا"، متمنية "التوفيق والنجاح للحكومة رئيسا وأعضاء للوصول بالوطن والإنسان الى بر الأمان".