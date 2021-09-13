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فياض تسلم وزارة الطاقة: هناك إمكانية للعمل على تغيير "الواقع الاليم".. غجر: الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل بغضون أيام

13
SEPTEMBER
2021
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حصلت عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير الجديد وليد فياض والوزير السابق ريمون غجر، في حضور المديرين العامين والموظفين والعاملين في الوزارة.
أكد فياض أنه على يقين "أن المسؤولية كبيرة، لدرجة أن الكثير من الاقرباء والاصدقاء قالوا لي: "شو بدك من هالشغلة"." قال: كمواطن لبناني اعتبر أنه من واجبي أن أعمل في سبيل وطني من اجل انقاذ بلدنا ولذلك قبلت بتولي هذه المسؤولية. ونظرا لإهتمامي بالشأن العام ومراقبتي للوضع المتدحرج في البلد، كطوابير السيارات أمام المحطات، وهدير المواطنين الذين يعجزون عن دفع تسعيرة المولد وهم كثر".

وأعرب عن قناعته بإمكانية العمل على تغيير "الواقع الاليم".

وتوجه للعاملين في وزارة الطاقة والمياه بالقول: الحقيقة أن بعض الافكار موجودة وهناك فرص لإيجاد الحلول لتحسين الوضع على أمل أن تكون الفترة الزمنية قصيرة، وما هو مستحق امام وزارة الطاقة تحديدا يتطلب مني ومن بقية العاملين في الوزارة صرف كل وقتنا وبذل كل جهودنا في المكان الصحيح.

وأشار الى أنه لن يتطرق للحديث عن الافكار او الخطط لأنها ستتبلور و"سنفصح عنها في موعدها بعد العمل الجدي والدؤوب سوف نعود الى الاعلام عند توفر أول شيء ملموس."

ولزملائه في هذه الحكومة، قال: في ظل ما يواجه هذه الحكومة من تحديات، لدي الرغبة والاستعداد أن نعمل معا كحكومة إنقاذ فعلية وان ندرك أن الوقت قد حان لنعمل بروح تضامنية ونحن المسؤولين في بلدنا عن اي نجاح في اي قطاع واي فشل أيضا فيه. وإننا كمجلس وزراء نتمنى أن نعمل بتضافر الجهود لأن المسؤولية كبيرة والقرارات المصيرية المهمة تؤخذ في مجلس الوزراء مجتمعا.

وللبنانيين، كرر ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي أنه "علينا أن نحارب اليأس معا، وخصوصاً الى من يعاني بشدة في هذه المرحلة الصعبة، وهم كثر لسوء الحظ،" مؤكداً "أننا سنعمل معا، كل اللبنانيين لنعيد الامل الى بلدنا ونأمل أن يكون التعاطي معنا بإيجابية مع تشجيعنا".

توجه الى الاعلام قائلاً: "الاعلام شريك اساسي سوف يساهم بنشل اللبنانيين من هذه المحنة، وبالتالي إنني أعول على دعمكم وثقتكم بهذه الوزارة وبالمجلس كاملا".

ورأى أن " اللبنانيين ينتظرون منا افعالا ونتائج وخططا قابلة للتنفيذ"، متعهدا بالشفافية والوضوح دائما في اطلاع الرأي العام على حقيقة الواقع القائم و"على ما ننوي القيام به".

من جهته، شدد غجر على أن قطاع الطاقة يحتاج الى رعاية خاصة ومتابعة من جميع المسؤولين والمعنيين، مؤكداً أنه لم يتهرب يوما من القيام بواجباته أو من تحمل مسؤولياته.

وأعلن أن الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام الى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمن 4 ساعات اضافية للتيار الكهربائي. على أن تليها الشحنة الثانية الاسبوع المقبل.

وعدد أبرز الانجازات التي تم تحقيقها، متمنيا أن ينجح الوزير فياض والحكومة الجديدة في تحقيق ما يحتاجه الشعب اللبناني في مختلف القطاعات ووضع البلاد على السكة الصحيحة.

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