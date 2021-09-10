اتصال هاتفي من الرئيس عون لدياب شكره فيه على التعاون في المرحلة الماضية

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تلقى الرئيس الدكتور حسان دياب اتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيه على التعاون في المرحلة الماضية.

كما تلقى الرئيس دياب اتصالاً من دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي للتنويه بالجهد الذي بذله، وقد تمنى له الرئيس دياب التوفيق.

وصدر عن الرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي:

أهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى لها النجاح في المهمة التي ستتصدى لها.

أتمنى لدولة الرئيس نجيب ميقاتي التوفيق في مهمته الصعبة لوضع لبنان على سكة الانقاذ، خصوصاً أن الأزمة عميقة جداً وتحتاج إلى تضافر جهود كل المخلصين..