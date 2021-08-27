هكذا رد مجلس النواب على ورقة إحضار حسان دياب

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أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، جاء فيه:

"جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة.

الموضوع: ورقه إحضار السيد رئيس الحكومة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه.

ولما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ٢٦ - ٨- ٢٠٢١، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ٧٠ - ٧١- ٨٠ من الدستور وفقا للقانون ١٣/٩٠ وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة.

ووفقا لما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى".