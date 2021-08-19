living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«تحرير الشام» تبارك "للطالبان": نستلهم صمودنا وثباتنا من تجاربها!

19
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: لا يزال أصداء وصول طالبان للحكم مجدداً في أفغانستان يسمع صداه جيداً لدى اتباع تنظيم القاعدة في سورية، حيث أصدر الفرع السوري لتنظيم «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام» أمس بيان «مباركة لطالبان» بعد ثلاثة أيام من فرض سيطرتها بالقوة على كل الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابل، وأظهر البيان تمسك «تحرير الشام» بنهج «القاعدة» على الرغم من إعلان انفصالها عنه قبل سنوات.

 

ورأى خبير في الحركات الجهادية الإسلامية أن بيان «النصرة» لـ«تهنئة» حركة «طالبان» بـ«الفتح المبين» وبأخبار «فتوحات أهلنا في أفغانستان» واعتبارها أنه «لا يدوم محتل على أرض مغتصبة مهما نكّل بأهلها وأذاقهم الويلات»، يتناسى أن معظم إرهابيي الفرع السوري من غير السوريين الذين يحتلون أرضاً سورية ويذيقون السكان المحليين الأمرين باحتجازهم والتنكيل بهم.


وبيّن الخبير في تصريح لـ«الوطن»، أن تضمين «النصرة» في بيانها لعبارة «نستلهم صمودنا وثباتنا من هذه التجارب (لطالبان)»، دليل واضح وجلي على ارتدائها على الدوام عباءة «القاعدة» نهجاً وسلوكاً وخيارات وحيدة لـ«التمسك بخيار المقاومة والجهاد»، قبل أن يؤكد في معرض حديثه على منح «درس وفرصة للمجتمع الدولي» كي «يحترم مطالبها» بتأسيس إمارة إسلامية في مناطق سيطرتها بإدلب والأرياف المجاورة، وهي بذلك تقدم دليلاً إضافياً على رفضها للاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا حول منطقة «خفض التصعيد».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout