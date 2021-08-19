«تحرير الشام» تبارك "للطالبان": نستلهم صمودنا وثباتنا من تجاربها!

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الوطن السورية: لا يزال أصداء وصول طالبان للحكم مجدداً في أفغانستان يسمع صداه جيداً لدى اتباع تنظيم القاعدة في سورية، حيث أصدر الفرع السوري لتنظيم «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام» أمس بيان «مباركة لطالبان» بعد ثلاثة أيام من فرض سيطرتها بالقوة على كل الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابل، وأظهر البيان تمسك «تحرير الشام» بنهج «القاعدة» على الرغم من إعلان انفصالها عنه قبل سنوات.

ورأى خبير في الحركات الجهادية الإسلامية أن بيان «النصرة» لـ«تهنئة» حركة «طالبان» بـ«الفتح المبين» وبأخبار «فتوحات أهلنا في أفغانستان» واعتبارها أنه «لا يدوم محتل على أرض مغتصبة مهما نكّل بأهلها وأذاقهم الويلات»، يتناسى أن معظم إرهابيي الفرع السوري من غير السوريين الذين يحتلون أرضاً سورية ويذيقون السكان المحليين الأمرين باحتجازهم والتنكيل بهم.



وبيّن الخبير في تصريح لـ«الوطن»، أن تضمين «النصرة» في بيانها لعبارة «نستلهم صمودنا وثباتنا من هذه التجارب (لطالبان)»، دليل واضح وجلي على ارتدائها على الدوام عباءة «القاعدة» نهجاً وسلوكاً وخيارات وحيدة لـ«التمسك بخيار المقاومة والجهاد»، قبل أن يؤكد في معرض حديثه على منح «درس وفرصة للمجتمع الدولي» كي «يحترم مطالبها» بتأسيس إمارة إسلامية في مناطق سيطرتها بإدلب والأرياف المجاورة، وهي بذلك تقدم دليلاً إضافياً على رفضها للاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا حول منطقة «خفض التصعيد».