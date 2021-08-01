living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عيد الجيش وشظف العيش (شربل الجميل)

1
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شربل الجميل-

تصغر وجوديات الدنيا في عينيك عندما تقرأ الخبر التالي، عصر يوم الفاتح من آب: ‏"وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت الدولي طائرة محمّلة بـ ٧٠ طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني." خبر كفيل بتعكير باقي هذا اليوم عليك، ويدحرج دمعة على وجنتك تواكبها شتيمة عفوية بحق عِجاف الأيام.

لسنا بوارد الإمعان في التقديس ولا الإيغال في بعض السرديات الشعبية حول عصمة الجيش؛ كما لن نتوه في شاعرية الأول من آب...الذي داهمنا لهّاباً هذا العام عبر الخبر أعلاه، فالجيش مكوّن من أفراد والأفراد يصيبون ويخطئون...ويحتاجون.

واقعتان من شأنهما الإختلاج حزناً وذهولاً كل ما نُشر خبرٌ عن حاجة ملحة للجيش: الأولى تعود إلى بدايات معركة نهر البارد عام ٢٠٠٧، والخبر الذي تم تسريبه من مصدر عسكري أن كل دبابة في الجيش، على قلّة أعدادها سنتذاك، لا تمتلك سوى ثمان قذائف، والمعركة قيد التوسع، والنقص كارثي. الواقعة الثانية، وتعود إلى أشهر عديدة خلت، حول انعدام امدادات البروتيين من لحوم بيضاء وحمراء للثكنات والقطع المنتشرة!

يحور المرء في كيفية تفسير هاتين الواقعتين. فإذا كان الجيش على لائحة الڤيتو الأميركية من اقتناء أسلحة نوعية تقارع أسلحة العدو الإسرائيلي، فإنه بالتأكيد ليس ممنوعاً عليه اقتناء ذخيرة مدافع الدبابات، والدليل الجسر الجوي مع قاعدة أميركية في قطر الذي أمد الجيش بتلك الذخيرة وسواها بُعيد انطلاق المعارك.

من جهة أخرى، وبعد الإطلاع على عدد الأراضي التي يمتلكها الجيش، يتساءل الغيارى عن سبب عدم تخصيص بعض تلك الأراضي لتأمين الإكتفاء الذاتي الغذائي للجيش والأجهزة الأمنية عبر منشآت زراعية وحيوانية (دواجن وماشية)، من شأنها إن ازدهرت، أن يتحول فائضها إلى السوق المحلية!

يوجد في الجيش قسم للتخطيط، مهمته الإستشراف واستباق الأزمات واستنباط الحلول قبل بروز المشاكل، فهل هذا القسم مُفعّل؟ وإن كان مُفعّلاً هل كان يقوم بواجبه في هذا الإطار؟ وإن كان يقوم بواجبه فهل من سميع ومُجيب على دراساته؟!

لعلّ خطوة القوات الجوية "لبنان من فوق" فاتحة مرحلة جديدة للجيش، تجعله مؤسسة منتجة مالياً، مؤسسة مستقلة منيعة بوجه الحاجة، ما يعزز منعتها بوجه الأخطار والتحديات في هذا الشرق الأوسط اللعين الحافل بالإضطرابات والحروب المستعرة مع وقف التنفيذ، ما يفرض التخطيط الدائم والإستعداد الدائم والإكتفاء الدائم، وصولاً إلى المرحلة العليا من الإشباع، ألا وهي إدارة الإحتياطي.

عيد الجيش هو عيد الشهداء والجرحى والبسالة واستذكار المآثر ورص الصفوف دون شك، لكنه أيضاً يجب أن يكون عيد الواقعية والرؤيوية بعيدة المدى، كيلا يحتاج هذا الجهاز المناعي الحاضن إلى معونة خارجية للصمود، فيوطّد معنوياته بنفسه، ويُعلي حصن شكيمته دون منّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout