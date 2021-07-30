تقرير مستشفى الحريري: الفحوص 676 والمشتبه في إصابتهم 6 ولا وفيات

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 بأن:



* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 594

AstraZeneca: 239



* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 676 فحصا.



* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32.



* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6.



* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2.



* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1218 حالة شفاء.



* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0



* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8.



* حالات وفاة: 0



وختم التقرير بالتذكير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.



رقم الهاتف 01832070



رقم الواتساب 70056182".