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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 تموز 2021

30
JULY
2021
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البناء

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية عن العلاقة بين إعلان قوى مناوئة للمقاومة في العراق رفضها للانتخابات النيابية وما اذا كان ذلك يعبر عن موقف واشنطن خشية إحباط النتائج وما اذا كان ذلك يفتح الباب لشيء مشابه لبنانياً لأسباب مشابهة.

خفايا

توقع مصدر نيابيّ تثبيت الحقائب الأساسيّة وفق التوزيع المعتمد على الطوائف في حكومة الرئيس الحريري المستقيلة بحيث لا يكون استثناء وزارة المالية من المداورة بل إلغاء المداورة التي أدخلها الحريري على مهمة مصطفى أديب لتعقيدها.

 

اللواء

همس

يحتفظ مرجع بسلة من الأسماء لمركز حيوي، سيادي، من دون الاستعداد مطلقاً للتخلي عن هذه الحقيبة.

غمز

حذر أطباء من موجة مجهولة من الفايروس، لا هي من نوع انفلونزا الكريب، ولا من نوع انفلونزا فايروس كورونا؟

لغز

بدأت تتوسع دائرة الموظفين والمنتمين إلى السلطات العامة بعدم الذهاب إلى مراكز العمل لأسباب بعضها يتعلق بالمحروقات، والبعض الآخر بالعدوى!

 

الجمهورية

حمل نفي متبادل بين جهتين يشكلان طرفي الخلاف بشأن ملف كبير على وجود نية بتأجيل بروز الخلاف الى العلن.

علق أحد الأحزاب على الخروقات والتهديدات الإسرائيلية الإخيرة معتبراً أنها لا تتعدى التهويل وعرض العضلات.

لاحظت أوساط مطلعة على الخريطة الانتخابية في دائرة بيروت الاولى أن ثمة ترشيحات لأحد الأحزاب ستكون مفاجئة للمجتمع السياسي.

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