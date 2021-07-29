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كنعان بعد استقبال وفد المستقبل: موقفنا ثابت برفع كل الحصانات من خلال التصويت في جلسة نيابية (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي )

29
JULY
2021
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وسنوجه رسالة لرئاسة المجلس نؤكد فيها على أحقية صلاحية المحقق العدلي.

أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان عقب استقبال وفد من تيار المستقبل موقف تكتل لبنان القوي الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. وقال "هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن تسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لتعطيلها ".وكان كنعان ترأس وفد التيار الذي ضم النواب: نقولا صحناوي، ادكار طرابلسي، سيزار أبي خليل وفريد البستاني. وضم وفد المستقبل الذي ترأسته النائب بهية الحريري النواب: سمير الجسر،، هادي حبيش، رلى الطبش، محمد الحجار، طارق المرعبي.

وقال كنعان " استمعنا بكل اهتمام الى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وابدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى تطابقها مع الهدف المنشود الذي يجب أن يؤمن حسن سير العدالة وصولا"كما سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غدا"، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء امام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد احقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول امامه من دون استثناءات".
واعتبر كنعان أن "الحوار ضروري فهو ينظّم الخلاف والاختلاف ويجب ان يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، في ظل هذه الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعباً بكامله، وتستهدفنا في كل يوم يطالب فيه اهالي الشهداء والجرحى بالعدالة الكاملة".


ورداً على سؤال قال كنعان " نحن مع رفع الحصانات في كل الملفات، وأن لا تبقى اي حصانة على اي شخص ولكن دوت إبطاء، فتعليق الدستور يخضع في النهاية لآليات التعديل التي تستوجب وجود حكومة ودورة عادية للمجلس النيابي بالأضافة الى مشروع قانون من الحكومة خلال مهلة 4 أشهر من إبلاغ رئيس المجلس الحكومة الأقتراح النيابي، وهذا قد يؤدي الى وقف المسار".

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