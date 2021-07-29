حكومة ميقاتي ستكون من الاختصاصيين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الاكيد حتى اللحظة كما تشير اوساط بارزة ان حكومة ميقاتي التي يعمل عليها ستكون من الاختصاصيين، منطلقة من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ال 24 لكنها لن تنطلق ابدا من قاعدة 3 تمانات المرفوضة من فريق رئيس الجمهورية، علما ان الاوساط تؤكد انه رغم ما يحكى، فميقاتي يرغب بان يكون هناك 6 وزراء سياسيين من اصحاب الاختصاص و18 تكنوقراط.

على خط ميقاتي، تؤكد مصادر مطلعة على جوه للديار ان كل ما حكي عن ان حكومته ستضم ٦ او ٤ وزراء دولة غير صحيح وتؤكد انها ستكون كلها تكنوقراط، مهمتها واضحة : انتخابات ، اصلاحات وانقاذ!