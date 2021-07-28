لقاء جديد سيُعقد بين الرئيس عون وميقاتي.. هذه التفاصيل

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وتابع معه درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة.

وخلال الاجتماع، قدّم الرئيس المكلّف لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيدا لابداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق، بما يتناسب مع التوجّهات العامّة للحكومة الجديدة.



وسيستكمل البحث بين الرئيسين عون وميقاتي بعد ظهر غد.



وبعد اللقاء، ادلى الرئيس المكّلّف بالتصريح التالي للصحافييّن: "لن نكرّر في كل مرة التصريح عينه. كان لي لقاء مع فخامة الرئيس، واستكملنا البحث في الموضوع الحكومي. وقد أعطيت اقتراحاتي، ومعظمها كانت موضع قبول لدى فخامته. وفي نفس الوقت، فإني آخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات فخامته، وهي موضع قبول."



أضاف: "نحن نسعى، وفقا لما يقال: "اسعَ يا عبدي لكي اسعى معك". وان شاء الله نستطيع ان نصل الى حكومة في القريب."