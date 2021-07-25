هذا ما قاله وزير الطاقة عن "أزمة المازوت"!

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أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان" أنّ "مدة العقد مع العراق سنة واحدة، وبحدود شحنتَيْ فيول كل شهر والمليون طن هي ثلث الكمية التي نحتاجها".

وقال غجر: "إذا إعتمدنا فقط على الفيول العراقي فساعات التغذية ستبقى نفسها اليوم، إذا لم يتم تجديد سلفة الـ 200 مليون أو إعطاء سلفة ثانية".

وأشار إلى أن "الوضع بما خصّ المازوت سيّئ جداً فإضافة إلى مشكلة فتح الإعتمادات الكافية هناك مشكلة انقطاع الكهرباء، فالمولدات غير قادرة على التحمل وهناك إستهلاك كبير للمازوت بمعزل عن التخزين والتهريب وغير ذلك".