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بيان هامّ لوزارة التربية بشأن الامتحانات الرسمية... ماذا جاء فيه؟

24
JULY
2021
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن دائرة الامتحانات في المبنى المركزي للوزارة مفتوحة وتعمل على مدار الساعة، حتى في عطلة نهاية الأسبوع. وهي تستقبل الطلبات الخطية من المرشحين الذين تمنعت مدارسهم عن تسليمهم وثائق الترشيح للامتحانات الرسمية لأسباب مادية.


كما أن مكاتب المناطق التربوية في المحافظات كافة تفتح أبوابها اليوم السبت ويوم غد الأحد، لتلقي الطلبات الخطية من المرشحين ونقلها إلى دائرة الامتحانات، وبالتالي إعداد وثائق ترشيح بديلة للمرشحين قبل بداية الامتحانات الرسمية.


من جهة ثانية، دعا المكتب الإعلامي في الوزارة المرشحين الذين يتبين من فحوص ال PCR أن إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية، إلى عدم التوجه إلى مراكز الامتحانات، وتزويد المنطقة التربوية بصورة عن نتيجة الPCR الإيجابية، لأنه سوف يصار إلى التعويض عليهم بعد ان تدرس ملفاتهم من قبل اللجان الفاحصة.


وبالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتوفر فحص الPCR غدا الأحد بصورة مجانية في المراكز المذكورة أدناه حسب الاوقات المحددة في الجدول للمرشحين المصابين الذين يريدون غدا اجراء الPCR للتاكد اذا ما كانوا قد ماثلوا الشفاء او المرشحين الذين لديهم عوارض ويريدون اجراء الفحص ويكفي أن يجلبوا معهم بطاقة الترشيح ليتسنى لهم اجراء الفحص مجانا من دون موعد.


وذكّر المكتب الإعلامي بالخط الساخن للوزارة 01772000 وبالخط الخاص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالامتحانات الرسمية 01772050.

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