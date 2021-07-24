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عناوين الصحف ليوم السبت 24 تموز 2021

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الأخبار

انفجار المرفأ: العدالة كاملة... أو لا عدالة
بعد التكليف... التأليف ليس مضموناً
أزمة الدواء تكبر: لا استيراد ولا توزيع ولا بَيع!
غجر يوقع الاتفاقية مع العراق اليوم... وتسليم الفيول في غضون أسبوع | شحّ المازوت: لبنان ينطفئ

البناء
48 ساعة حاسمة والمؤشرات ترجح تكليف ميقاتي الإثنين… ما لم يتمّ التأجيل… المستبعد
التيار ينفرد بتسمية نواف سلام… والقوات تمتنع… وجنبلاط ينتظر نهاية المشاورات
اريس تعهّدت بتأمين الغطاء السعودي وتذليل عقد التأليف… وشبكة دعم تمويلي

الجمهورية
بعد التكليف.. العبرة في التأليف
عون: مستعد للتعاون مع ميقاتي
إذا اردنا الخروج من التعتير علينا انتخاب برامج لا اشخاص
بالحريري أو بميقاتي.. مناوراتٌ لا أكثر!

اللواء
10 أيام تهز لبنان: اختناق بعد الإنهيار!
3 شروط لميقاتي لقبول التكليف.. و«القوات» تلاقي التيار العوني في سحب الغطاء.. والفرزلي ينتقد
الكاظمي في "زيارة حاسمة" إلى واشنطن اليوم
حرش العيد: إصرار على الحياة

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