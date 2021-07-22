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مفاجأة الطقس .. أمطار في تموز!

22
JULY
2021
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، وبخاصة اعتبارا من بعد الظهر.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة متوسطة على الساحل. كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية خاصة اعتبارا من بعد الظهر. السبت: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا مع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وجنوب البلاد وضباب على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1007 HPA. أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,46.

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