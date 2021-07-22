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أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص".

وكانت الوكالة أفادت في 19 يوليو الحالي بأن الدفاعات السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية حينها أن الدفاعات السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع داخل سوريا الاثنين 19 يوليو.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة "بانتسير إس" و"بوك إم 2" روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأشارت إلى أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.