الصحة: 73 إصابة على متن رحلات وصلت إلى بيروت السبت الماضي

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أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 تموز؛ وأظهرت النتائج "وجود ثلاث وسبعين (73) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى".

وجاءت النتائج كالتالي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

" رحلة وارسو: شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 313 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 1331 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

" رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 383 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

" رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

" رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

" رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 315 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

" رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (ست حالات إيجابية)

" رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

" رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة برشلونة: شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الكويت: شركة JZ رقم 261 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)