living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المديرية العامة للنفط: التوجه الزاميا للتوقف عن تسليم المازوت في طرابلس والزهراني

21
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان عاجل لها اليوم ؛ أنه واحتراما للأعياد المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتوفير الأمن الطاقوي للمواطنين على مستوى كل لبنان ؛ قامت منشآتا النفط في طرابلس والزهراني يوم الاثنين وحتى منتصف الليل بتأمين السوق المحلي من مادة المازوت بمعظم قطاعاته بما فيها الافران والمستشفيات والمولدات وكافة المرافق والمؤسسات العامة بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه ؛ وقدرت الكميات الموزعة من المنشأتين بحوالي ١٤ مليون ليتر ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة؛ وزعت على ١٦٠ شركة توزيع مع السماح استثنائيا لهامش اضافي في كميات الحصص المعتمدة ؛ مما أدى إلى نفاذ معظم المخزون ؛ في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر اضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت ؛ وإذ تذكر المديرية العامة للنفط ، ان دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت ؛ باعتبار ان حصتها لا تتجاوز ٣٠% من حصة السوق ؛ مقابل ٧٠ % لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في حال تسليمها للسوق بتغطية العجز القائم ؛ وبالتالي فإن المنشآت في طرابلس والزهراني بحكم معطيات الأمر الواقع المعلن للرأي العام وأصحاب القرار ؛ التوجه الزاميا للتوقف عن تسليم مادة المازوت ؛ محتفظة بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية ؛ مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout