طقس صيفي ما زال يسيطر على لبنان... إليكم موعد انحسار الكتلة الحارّة

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يؤثر على "لبنان" طقس صيفي حار ورطب مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في البقاع والمناطق الجبلية وتستمر بالانخفاض في الايام المقبلة فيما يشكل ضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة

- الجو : قليل السحب اجمالا

- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪؜

- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر وتتكدس السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً خاصة شمالا ٣٠-٦٠كم/س.

الخميس: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر تتكدس السحب نهاراً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.