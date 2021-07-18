لارا الهاشم لديما صادق: " الخبث لما نحاول نخفي حقيقة واضحة.."

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ردت مراسلة ال lbc لارا الهاشم على ديما صادق ( دون تسميتها ) بتغريدةٍ جاء فيها:" الخبث لما نحاول نخفي حقيقة واضحة عأرض الواقع بس للتحريض.والجهل هو لما الانسان يفكر حالو انو بيعرف اسرار الكون ولوحدو. بأي انتخابات في كتير اعتبارات بتطغى عالتأييد الحزبي اذا ما في توجيهات حزبية صارمة. للأسف البعض عايشين هاجس نظرية المؤامرة وما عندن قيمة للزمالة #النقابة_تنتفض"

وجاء هذا الرد بعد أن غردت ديما صادق:" ال ال بي سي:"حزب الله قد ينتخب عارف ياسين لانه شيعي".هذا التضليل رخيص رخيص جدا. حزب الله بدو ينتخب معارض شيعي شرس لايديولوجيته لأنه شيعي؟والله ما عارفة اذا هيدا جهل ولا خبث ولا شغل مخابرات اعلامي.حزب الله بدو ينتخب شيعي معارض اله؟لك حزب الله بينتخب داعش ولا بينتخب شيعي معارض اله! "