living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لارا الهاشم لديما صادق: " الخبث لما نحاول نخفي حقيقة واضحة.."

18
JULY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردت مراسلة ال lbc لارا الهاشم على ديما صادق ( دون تسميتها ) بتغريدةٍ جاء فيها:" الخبث لما نحاول نخفي حقيقة واضحة عأرض الواقع بس للتحريض.والجهل هو لما الانسان يفكر حالو انو بيعرف اسرار الكون ولوحدو. بأي انتخابات في كتير اعتبارات بتطغى عالتأييد الحزبي اذا ما في توجيهات حزبية صارمة. للأسف البعض عايشين هاجس نظرية المؤامرة وما عندن قيمة للزمالة #النقابة_تنتفض"

وجاء هذا الرد بعد أن غردت ديما صادق:" ال ال بي سي:"حزب الله قد ينتخب عارف ياسين لانه شيعي".هذا التضليل رخيص رخيص جدا. حزب الله بدو ينتخب معارض شيعي شرس لايديولوجيته لأنه شيعي؟والله ما عارفة اذا هيدا جهل ولا خبث ولا شغل مخابرات اعلامي.حزب الله بدو ينتخب شيعي معارض اله؟لك حزب الله بينتخب داعش ولا بينتخب شيعي معارض اله! "

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout