الجيش يعيد فتح محطة محروقات في ببنين

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الجيش أعاد فتح محطة المصري للمحروقات عند مستديرة ببنين - العبدة التي كان أقفلها صاحبها بعد مقتل ابنه بسبب خلاف على تعبئة الوقود، وخصصت فقط لتعبئة المازوت لمولدات كهرباء الاشتراكات فقط بإشراف الجيش.

وفي هذا الإطار، شكر رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير للمؤسسة العسكرية مبادرتها المهمة في الإشراف على المحطة، وخص بالشكر قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العقيد نزيه البقاعي ومدير فرع المخابرات في العبدة النقيب عامر العتر، بالإضافة إلى سمير المصري وآل المصري لاستجابتهم لنداء الناس. وأمل أن "يبسط الجيش إشرافه على كل محطات المنطقة لأنه صمام الأمان الذي يشعر بوجوده المواطن بالارتياح".