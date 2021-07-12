تحسن في زحمة الطوابير على محطات البنزين!

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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن هناك "تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات".

وأضاف، "هذا ما بشرنا به منذ أيام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة".

ودعا البراكس إلى "التأكد من تموين محطات الأطراف على كامل الأراضي اللبنانية، وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار".