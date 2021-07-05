عناوين الصحف ليوم الاثنين 5 تمّوز 2021

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الأخبار

الغرب يتقض: الوصاية الآن

أزمة المحروقات مستمرة... وتتمدّد إلى الأفران

إسقاط قانون منع دولرة الأقساط: يهدّد حرية التعليم!

مناوشات متصاعدة بين المقاومة والعدو: تهدئة غزة أمام أسبوع حاسم

البناء

ـ استهداف القوات الأميركيّة في حقل العمر بالصواريخ… وسانا: استمرار تهريب القمح والنفط

ـ أزمة المحروقات والدواء تتصاعد… هل يشتري المصرف المركزيّ دولاراته من السوق؟

ـ ترقّب لموقف بريّ بعد عودة الحريريّ واستدعاءات بيطار… ونصرالله اليوم لتجديد الخطاب

الجمهورية

الحريري أمام خيارات مفتوحة

الموسم السياحي: الرخص وحده لا يكفي

الفاتيكان أطلق العد التنازلي

موسكو: الناتو لا يجلب الاستقرار لأوروبا

اللواء

أسبوع القرار: التأليف والإعتذار على طاولة برّي - الحريري غداً

كرة الأزمات في ملعب المركزي.. و«المتحور الهندي» يشغل الصحة والطاقم الطبي

شهيد في الضفة وهجمات انتقامية للاحتلال على غزة