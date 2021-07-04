"مُشكلة كبيرة" تواجه الأفران.. ماذا سيحدث غداً؟

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حذّر نقيب الأفران علي إبراهيم من أنّ "مخزون المازوت لدى الأفران يكفي ليوم غد الاثنين فقط"، مطمئناً بأنّ الأفران ستفتح أبوابها اليوم، وستكون هناك كميات من الخبز، وذلك بعدما قدّم الجيش اللبناني جزءاً من مخزون المازوت لديه للأفران، فيما عمدت أفران أخرى إلى شراء المازوت من السوق السوداء حتى لا تتوقّف عن العمل".

وشدّد إبراهيم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أنّه "في حال عدم توافر المازوت يوم الاثنين، ستكون الأفران أمام مشكلة كبيرة وسيفتح من يتوافر عنده المازوت، فيما سيقفل العدد الأكبر كما حال محطات الوقود".