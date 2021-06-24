الأمن العام ينفي خبراً متعلقاً بحزب الله!

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نشرت مديرية الأمن العام اللبناني البيان التالي : تتداول بعض المواقع الإلكترونية ومجموعات إخبارية على تطبيق واتساب خبراً مفبركاً حول قيام دورية للأمن العام بمداهمة إحدى محطات المحروقات في بلدة الشهابية _ قضاء صور لتخزينها كمية كبيرة من مادة البنزين وقد تم منعها من إتمام عملها من قبل أحد الاحزاب في المنطقة المذكورة. يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن دورية من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام قامت بالكشف على المحطة وقد تبين بأنها تبيع البنزين بشكل يومي بالتنسيق مع عناصر بلدية الشهابية.

لذا إقتضى التوضيح.



هذا وقد تداولت بعد المواقع "خبراً" زعمت فيه: " ان قوة من الأمن العام داهمت محطة سلمان للمحروقات في بلدة الشهابية، قضاء صور، واكتشفت تخزينها أكثر من ٨٠ ألف ليتر. واللجنة الامنية لـ"حزب الله" تتدخل وتمنع الامن العام من اجبار صاحب المحطة على بيع المخزون للمواطنين بحجة ان البنزين مخصص للحزب. "